David Bisbal anuncia la muerte de su padre José Bisbal a los 84 años

El cantante David Bisbal informó que su padre, José Bisbal Carrillo, ex campeón español de boxeo, falleció a los 84 años.

El deceso ocurrió en Almería, su lugar de origen, donde permaneció acompañado de su familia luego de enfrentar un prolongado deterioro de salud, de acuerdo con infobae.com.

La noticia ha generado atención tanto por su relevancia deportiva como por el vínculo familiar con una de las figuras más reconocidas de la música española, así como por el impacto social que tuvo su historia frente al Alzheimer, una enfermedad que fue visibilizada públicamente por su hijo.

José Bisbal Carrillo nació el 1 de diciembre de 1941 y se consolidó como una figura clave del boxeo español, particularmente en la provincia de Almería. Su trayectoria deportiva marcó un precedente al convertirse en el primer boxeador almeriense en ganar un campeonato de España, logro que repitió en siete ocasiones durante su carrera profesional, señala elimparcial.com.