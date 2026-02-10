David Bisbal anuncia la muerte de su padre José Bisbal a los 84 años

El cantante David Bisbal informó que su padre, José Bisbal Carrillo, ex campeón español de boxeo, falleció a los 84 años.
El deceso ocurrió en Almería, su lugar de origen, donde permaneció acompañado de su familia luego de enfrentar un prolongado deterioro de salud, de acuerdo con infobae.com.
La noticia ha generado atención tanto por su relevancia deportiva como por el vínculo familiar con una de las figuras más reconocidas de la música española, así como por el impacto social que tuvo su historia frente al Alzheimer, una enfermedad que fue visibilizada públicamente por su hijo.
José Bisbal Carrillo nació el 1 de diciembre de 1941 y se consolidó como una figura clave del boxeo español, particularmente en la provincia de Almería. Su trayectoria deportiva marcó un precedente al convertirse en el primer boxeador almeriense en ganar un campeonato de España, logro que repitió en siete ocasiones durante su carrera profesional, señala elimparcial.com.
Bisbal logró disputar combates internacionales, incluyendo peleas en Suecia, lo que amplió su reconocimiento dentro del boxeo europeo.
El registro oficial dentro del ring, José Bisbal Carrillo tuvo 49 victorias, 35 derrotas y 9 empates, cifras que lo colocan como uno de los boxeadores más activos de su generación en España. Más allá de los números, su papel como referente deportivo local impulsó el interés por el boxeo en Almería y abrió camino para nuevos atletas de la región.
En la etapa final de su vida, José Bisbal enfrentó el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y el reconocimiento de las personas cercanas.
Este proceso fue compartido de forma pública por David Bisbal, quien decidió hablar del tema en entrevistas y documentales con el objetivo de generar conciencia social.
El cantante explicó que su padre ya no lograba reconocerlo, aunque señaló que mantenía una actitud tranquila y respondía con gestos afectivos al acompañamiento de su familia. Estos testimonios ayudaron a visibilizar la realidad de quienes viven con Alzheimer y el impacto que tiene en sus círculos cercanos.