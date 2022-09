$!Debuta Brad Pitt como escultor en Finlandia

Entre las nueve obras de Pitt que se exhiben hay una estructura en forma de casa moldeada en silicona transparente y con marcas de disparos, y su primera escultura, de 2017 House A Go Go una casa en miniatura de 45 centímetros hecha de corteza de árbol, toscamente unida con cinta adhesiva, publicó cnnespanol.com

Las piezas más grandes incluyen una caja de bronce del tamaño de un ataúd que muestra manos, pies y rostros que intentan atravesar la estructura en varios ángulos, y una escultura de yeso que cuelga de la pared bautizada como Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time (Apuntando a ti, me vi, pero esta vez era demasiado tarde”, de 2020, que representa un tiroteo entre ocho figuras.