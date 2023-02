“Buenas noches Mazatlán, muchas gracias por permíteme estar aquí esta noche con ustedes, me han dado la oportunidad de venir y cantar en casa, esto lo tenía dentro de las cosas que quería hacer, tenía que venir al lugar que nos acogió hace 25 años a mi familia y a mi, y hoy orgullosamente puedo decirlo, en el mundo soy un mazatleco más, mi corazón está aquí, con una esencia que no se encuentra en ninguna otra parte porque la tiene esta bonita tierra, así que deseo disfruten lo que hemos preparado con mucho cariño esta noche para ustedes”, expresó Edén.

Para el tercer bloque, Edén Muñoz soltó la artillería pesada, lanzando uno de sus éxitos ya en solitario, uno de ellos , Chale , el cual levantó al público de sus asientos para ponerlos a cantar a todo pulmón el tema, seguido de Dónde va a ser la peda , y El amor no es para mi , convirtiendo el campo del estadio en una pista de baile donde las parejas soltaron sus mejores pasos.

¿Cómo la estamos pasando Mazatlán? recibiendo como respuesta sonoros gritos de alegría, y más aún cuando del baúl de sus éxitos soltó los temas como La playa , y Como me duele , recordando así al Gallo de oro, Valentín Elizalde, hasta llegar a sus éxitos más reciente como Consejos gratis, A la antiguita, La Casita, este último que hicieran famoso sus amigos de la Banda MS, y nuevamente brindar otro homenaje más, esta vez para Joan Sebastián, de quien cantó los temas Tatuajes y Sangoloteadito.

Con una producción que incluyó grandes pantallas, luces, fuego, pirotecnia, y un sonido de gran calidad, Edén hacía lo suyo, complacer a su público, con quienes no dejó de interactuar a lo largo de su presentación.

La noche seguía su curso, y aunque el frío empezaba a hacer de las suyas, no fue suficiente para que el respetable se preocupara, ocupándose mejores en bailar, cantar e inmortalizar el momento en sus celulares.

Los corridos formaron parte de las casi 40 canciones que preparó para este evento, entre ellos el Corrido de Chalino, Alma Enamorada , y uno más que no figuraba en la lista, Javier El de los Llanos , uno de los más aplaudidos de la noche.

Luego llegaron los cortes Las Vegas, No te voy a rogar, Calidad, El precio de la soledad, Aquí abajo, No es por acá, Que vuelva, No te vas, La boda del huitlacoche, Pelotero la bola, La chona, En definitiva, Vete ya, De los besos que te di, Y tú, En las malas y en las buenas, para cerrar su participación con El Sinaloense, melodías, con las que encendieron los ánimos de los miles que se dieron cita al recinto.