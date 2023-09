En días pasados la iniciativa #ShakiraMereceUnDía , llevada a cabo principalmente en Colombia, capturó el corazón de sus fans no solo en dicho país, sino a lo largo de América Latina.

“Cuando escuché sobre el Día de Shakira, ¡mi reacción inicial fue de emoción total! Me hizo sonreír y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo”, mencionó la colombiana en conversación con el blog For The Record de Spotify.

La mujer detrás de Antología ha dado innumerables razones para homenajearla y celebrar su legado, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y el mundo, ya que así como sus caderas no mienten, las cifras de Spotify tampoco: a la fecha, son más de 157 millones playlists que contienen canciones de la colombiana a nivel global.

“El papel que han jugado mis fans en mi carrera es imposible de cuantificar. Han sabido entenderme mejor que nadie y me han llevado hasta donde estoy hoy con su apoyo inquebrantable”, declaró Shakira para el blog For The Record de Spotify.