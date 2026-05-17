Defiende Javier Bardem la libertad de expresar su opinión como artista en Cannes 2026

Precisamente esta semana un miembro del jurado de Cannes, el guionista británico Paul Laverty, colaborador habitual del cineasta Ken Loach, acusó a Hollywood de boicotear a grandes nombres del cine como Susan Sarandon, Javier Bardem o Mark Ruffalo por oponerse a la guerra de Israel en Gaza.

Una de sus intervenciones más sonadas fue en la pasada ceremonia de los Óscar, cuando a la hora de entregar el premio a la mejor película internacional dijo en inglés: “No a la guerra y Palestina libre”.

“Pero tengo ese derecho, igual que tiene ese derecho un fontanero o un camarero”, añade el artista de 57 años.

“Considero importante poder expresar tu punto de vista, sabiendo que habrá gente que estará de acuerdo y gente que no”, dice el oscarizado actor en una entrevista con AFP en la Croisette.

El intérprete, conocido por alzar la voz sobre cuestiones que le indignan, como la guerra en Gaza o la situación del pueblo saharaui, suele aprovechar grandes momentos mediáticos para denunciar estos temas.

El actor español Javier Bardem, en Cannes para presentar “El ser querido”, defendió este sábado su derecho a expresar su punto de vista en temas de política o de actualidad internacional, y aseguró que incluso lo “están llamando más todavía” para trabajar.

Pero para el actor español, parece que su posicionamiento no está teniendo consecuencias negativas.

A la pregunta de si se plantea el impacto de estas declaraciones en su carrera, Bardem contesta: “Pensarlo sí, pero no me preocupa porque tengo la suerte de poder trabajar. Tengo la suerte de estar en un lugar donde puedo expresarme sabiendo que tengo ofertas de trabajo. Imagino que habrá gente que tenga más miedo de que no le llamen por eso, pero no es mi caso”.

“De hecho, es lo contrario, están llamando más todavía porque la narrativa está cambiando”, asegura el intérprete de “Sin lugar para los débiles” (2007), con la que ganó el Óscar.

“Ahora ya no está tan controlada por los que la han controlado siempre, sino que ahora entendemos que hay consecuencias cuando apoyas o justificas un genocidio como el que está sucediendo. Y eso lo sabe la sociedad”, explica durante el encuentro, vestido con una camiseta blanca y una chaqueta negra tipo bomber.

En “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen, Bardem da vida a un famoso director que vuelve a España, tras años en Estados Unidos, para rodar con su hija actriz (Victoria Luengo), a la que no ha visto desde hace más de una década.

El filme que ruedan está ambientado en el Sáhara Occidental, un territorio otrora colonia española que se disputan Marruecos y los independentista saharauis del Frente Polisario.

“Es un asunto que tiene que ver también con el abandono, que es uno de los temas principales de la película, el sentirse abandonado [...] Evidentemente España abandonó al pueblo saharaui, con lo cual tenía un sentido dentro de la historia”, dice el actor, que siempre ha defendido la causa del pueblo saharaui.

Masculinidad tóxica

Otro tema que planea sobre la cinta de Sorogoyen, que compite por la Palma de Oro, es el de la masculinidad tóxica.

La impulsiva personalidad del personaje de Bardem, que arrastra problemas de alcohol, hace estragos en la relación con su hija y en su trabajo como director.

Para el actor, en la realidad se está progresando para ir reduciendo el machismo imperante, pero no hay que dar por garantizados los avances.

“Hay que estar atento a lo que uno, como hombre, hace y dice [...] y no dar por sentado que muchas cosas en las que fuimos adoctrinados tienen que seguir estando vigentes, eran erróneas”, advierte el marido de Penélope Cruz, con quien tiene dos hijos.