Dejarán conciertos de Bad Bunny, más de 177 millones de doláres en México

En este último rubro, se prevé que los hoteles ubicados en zonas cercanas al recinto alcancen niveles de ocupación de hasta 90 por ciento durante las fechas de los conciertos.

Según el organismo empresarial, 70 por ciento de la derrama provendrá de la venta de boletos para las presentaciones, mientras que 17 por ciento estará relacionada con el consumo de alimentos y bebidas, y 12.9 corresponderá al incremento en la ocupación hotelera.

Bad Bunny se perfila como uno de los principales detonantes de actividad económica en la Ciudad de México durante diciembre. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo capitalina, estimó que los ocho conciertos del artista puertorriqueño en el Estadio GNP generarán una derrama económica cercana a 3 mil 228 millones de pesos, equivalentes a 177 millones de dólares, a partir de este 10 de diciembre.

Bad Bunny, ganador del Latin Grammy 2025 por el álbum Debí tirar más fotos, ofrecerá conciertos los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, consolidando a su gira como uno de los eventos musicales más relevantes del año en México, señala milenio.com

La Canaco señaló que los espectáculos de Bad Bunny reunirán a aproximadamente 520 mil asistentes, provenientes de hasta 77 países, lo que tendrá un efecto positivo en la economía local al activar diversas cadenas de valor. Entre los sectores beneficiados se encuentran alimentos y bebidas, transporte, hospedaje y comercio minorista, áreas que suelen registrar un aumento significativo en la demanda durante eventos de esta magnitud.

“Los giros con mayores beneficios serán restaurantes, cafés, bares, establecimientos de comida rápida, taxis, aplicaciones de movilidad, transporte público, servicios turísticos, tiendas de conveniencia y tiendas de souvenirs”, destacó el organismo.

Ante este panorama, la Cámara exhortó a los asistentes a consumir en comercios formales, al advertir que la venta de productos de procedencia ilícita o pirata afecta a la economía formal, el empleo y la seguridad de los consumidores.

La relevancia de la gira también fue subrayada por la promotora Ocesa, que la calificó como un “fenómeno global”, al detallar que el 45 por ciento del público asistente llegará desde otros estados del país.

Esta movilidad refuerza el impacto turístico del evento y consolida a la capital como uno de los principales destinos para espectáculos internacionales.

El perfil del público refleja la fuerte conexión del artista con las nuevas generaciones. De acuerdo con los datos disponibles, seis de cada diez asistentes tienen entre 18 y 34 años, un segmento que destaca por su alta participación en el consumo cultural y de entretenimiento.