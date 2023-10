De aquí proviene una de las acusaciones de Gibson: se le suministraron cantidades inapropiadamente grandes de alcohol durante una sesión de grabación, señaló publimetro.com

Además, también menciona que había presencia de drogas, como cocaína. Tiempo después, Jason propuso a Gibson participar en un ‘’ritual’’ que involucraba piel de cabra y escamas de pez.

Sin embargo, la más grande acusación es la de pedir explícitamente sexo a cambio de éxito en su carrera musical. También hubo incidentes en los que Derulo exhibió comportamiento agresivo, incluyendo un episodio en el que se enfadó cuando Gibson llegó tarde a una sesión de grabación.

“Y no quisiera que nadie más pasara por lo que yo pasé. Me hicieron perder el tiempo. Me prometieron cosas. ‘Olvídate del contrato’. Eso es lo que me dijeron. Pero si no cumplía, si no hacía mi parte según este contrato, tendría problemas. Tendría que rendir cuentas”, mencionó Emaza.

Poco después se hizo efectiva la terminación del contrato discográfico de Gibson. Por los momentos, Derulo negó todas las acusaciones a través de un comunicado y mencionó que las afirmaciones de Gibson son falsas e hirientes.