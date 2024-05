“Apenas hace un par de días subí un video a mis redes con mi opinión y bueno, debo decir que me dio mucho gusto ver cómo la mayoría de la gente me apoyó y me felicitó por decir lo que pienso, pero también nos faltaron, quienes me atacaron, me insultaron, me agredieron y me amenazaron. Y todo por pensar diferente”.

El actor destacó que los mexicanos no somos así, sino que “nos queremos, porque somos hermanos, somos paisanos, compatriotas, y más allá de cualquier diferencia, los mexicanos somos unidos, estamos unidos mexicanos”.

Y dando un giro al tema, con el humor que lo caracteriza, señaló que el video anterior porque el que fue criticado fue porque había firmado “El Cruz Azul va a ser campeón”.

“Venga, la máquina nos va a regalar otra copa, por favor muchachos, la afición no puede aguantar llegar a otra final y no ganar, por favor. Ahora voy a tener que bajar este vídeo en unos minutos más, porque digo ya casi empieza el partido y luego los ánimos se caldean”.

Pidió a los americanista no odiar a los del Cruz Azul, ni lo agredas por irle a ese equipo.

“Simplemente que gane el mejor, el Cruz Azul lo mismo, no tenemos por qué agredir a un americanista, los mexicanos somos famosos porque nos reímos de todo, si hoy pierde tu equipo, vamos a pasarnos una noche fregona y muy divertida viendo un buen partido de fútbol en donde gane quien sea México”, apuntó.

“No se vayan a poner a pelear en el estadio al otro equipo, también es mexicano aunque no piense como tú, también tiene familia, aunque no piense como tú”.