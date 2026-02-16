$!Denuncian agresión contra Reina Infantil 2025 durante desfile del Carnaval de Mazatlán

La despedida de la corona que debía estar marcada por sonrisas y aplausos terminó con un sabor amargo. La Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2025, Ángela I fue golpeada en el rostro tras recibir el impacto de un objeto lanzado desde el público durante el desfile de este domingo, según denunció públicamente su madre en redes sociales.

Fue a través de su perfil en Facebook donde la señora Ofelia Irigoyen hizo pública la situación.

Sin precisar qué tipo de objeto fue el que impactó a la menor, relató que no sabe si fue con la intención de dañarla o darle un regalo.

“Hoy quiero tomarme el tiempo de agradecer a todas y cada una de las personas que le brindan su cariño a mi hija Angela”, inicia el mensaje, en el que primero reconoce las múltiples muestras de afecto que, asegura, siempre acompañaron el reinado de su pequeña hija.

La mamá de la soberana agradece a quienes, desde su lugar, gritaban “Ángela” o “Angelita”, provocando que “su carita se ilumine”.

En el mismo texto recuerda que este lunes la niña entregará su corona a una nueva soberana y expresa sus buenos deseos. “Ángela hoy entrega su corona a una nueva soberana esperamos que este año sea maravilloso y lleno de amor para la pequeña Eileen”.