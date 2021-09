$!Desaira Carlos Rivera participar en bioserie de Vicente Fernández

El cantante no ha actuado formalmente desde 2016 cuando ofreció sus últimas presentaciones en la obra de teatro de Disney y también tuvo un papel estelar en la telenovela El hotel de los secretos. Aunque Carlos Rivera no ha descartado regresar a la actuación, si ha dejado claro que le gustaría hacerlo con alguna obra musical de renombre.

“El teatro musical siempre formará parte de mi vida y si veo la manera con la que pueda regresar. He tenido muchos acercamientos no sólo de México, España y Broadway, pero no ha llegado el proyecto que me llene, que no me importe hacer a un lado una gira o un disco para hacer una obra de teatro”, comentó Carlos hace unas semanas durante la presentación de su nuevo disco titulado Leyendas.