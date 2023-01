Desean celebridades a sus fans un ¡Feliz Año Nuevo!

Antes de comenzar con la lista de deseos, nuevos proyectos o aventuras las celebridades se dieron el tiempo de de brindar un emotivo mensaje de ¡Feliz Año Nuevo! a sus seguidores, compartiendo el cómo despidieron el 2022. Figuras como, Dua Lipa, Donatela Versace, Eugenio Derbez, Dalú, Thalía, Jennifer López, Salma Hayek, Maribel Guardia, entre otros, compartieron un mensaje en sus redes en donde celebran la fiesta de la “noche vieja” y la víspera del 2023 que comienza, agradeciendo por lo vivido y enviando sus mejores deseos todos.

Donatella Versace ¡Felices fiestas a todos! En este momento, es muy importante pensar en cuidar a los demás. Este año, estoy haciendo una donación a la Fundación Elton John contra el SIDA y me encantaría que hicieras lo mismo. Igual de importante, en esta temporada navideña, ayude a crear conciencia sobre el VIH hablando con sus amigos y familiares, ayudando a romper el estigma. ¡Juntos podemos acabar con el sida para 2030! Les envío todo mi amor y les deseo paz, salud y felicidad para el 2023.

Eugenio Derbez ¿Y tú estás listo para cumplir tus metas de Año Nuevo? Todas cuentan así sea bailar más, ver más cine, leer nuevos libros y buscar la felicidad en todas sus aristas. Dua Lipa

“¡Feliz año nuevo!, deseándoles paz, amor, salud y felicidad para este año que viene” fueron las palabras que posteó en su imagen en Instagram, donde además muestra en un clip cómo despidió la última noche del año.

Dalú “ Este año hice muchas cosas que venía soñando desde hace mucho tiempo atrás, mi primera gira a nivel nacional, visite tantas ciudades y conocí tantos rostros que solo veía a través de mi pantalla, corazones que me han apoyado en esta aventura tan difícil y arriesgada, tan plena y deliciosa que es la música y mientras hacía lo que más amo hacer, dentro de mi se creaba algo Perfecto. “Algo que me cambio la vida y todos los significados del amor, me convertí en mamá de Luna. Definitivamente este 2022 se volvió un año donde para mi estuvo lleno de bendiciones y puedo decir que me despido de él agradecida y eternamente feliz al recordarlo cuando pasen los años. Muchos saben que el número 23 es mi número especial, es el día que la vida cambio para mi, para mejorarla y darme muchas oportunidades que yo venía persiguiendo desde casi toda la vida, por ello les aseguro que este 2023, será mágico. Para mi, para ustedes, para la música y el arte que nos une y me encanta compartirles”, escribió la cantante Sinaloense. Jennifer López

La cantante, actriz y empresaria, subió un video en su cuenta de Instagram con la frase ¡Happy New Year!, en el clip se le puede ver divirtiéndose, usando unos lentes con la leyenda 2023, tomando una copa de vino, y una foto más en donde luce elegante para despedir el 2023.

Thalía Previo a la llegada del 2023, la cantante Thalía aprovechó el momento para subir una fotos con la frase “I’m ready! Let’s celebrate a New Year! Ya estoy listísima para celebrar este nuevo año! en donde se le puede apreciar luciendo un atuendo en color verde Hugh Jackman “Happy New Year to each and every one of you! (Feliz año nuevo a cada uno de ustedes” fueron las palabras del actor Hugh Jackman a todos sus seguidores, a través de un video en Twitter, disfrutando de una copa de vino.

Christina Aguilera Para despedir el 2022, la cantante subió un video en el que muestra como fue su 2022, con una serie de imágenes y videos, acompañando el clip con la frase “Wishing everyone a happy & healthy new year” (Deseándoles a todas un feliz y saludable año nuevo).

wishing everyone a happy & healthy new year 🌟💋 pic.twitter.com/j5LrNuMSmD — Christina Aguilera (@xtina) December 31, 2022

Maribel Guardia “Así como las olas todo viene y todo se va, todo pasa y todo sana con Dios en tu corazón. ¡Feliz 2023! ¡Feliz Año Nuevo!, recuerda que cada pensamiento forma tu futuro, es hora de empezar un nuevo año y confiar en la magia de los nuevos comienzos. LQM” expresó la actriz y cantante a sus fans.