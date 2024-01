La fama incalculable que adquirió Britney Spears le valió múltiples reconocimientos desde la salida de su álbum debut en 1998, consolidándose entonces como la cantante más joven en conseguir un éxito así, no obstante, a casi 26 años de iniciar su carrera por esta industria, ha decidido no volver a ella definitivamente.

#BritneySpears confirmó que nunca volverá a los escenarios 💔 "La mayoría de las noticias son basura. Dicen que lanzaré un nuevo álbum, pero nunca regresaré a la industria (...) Escribí mas de 20 canciones para otros en los últimos 2 años. Soy una escritora fantasma y me gusta". pic.twitter.com/uFd3Mb60CC

Tiempo después de haber publicado el mensaje, la ex cantante decidió dar eliminar su cuenta en Instagram sin motivo aparente. A pesar de la intensidad con que tomó la situación, lo cierto es que también explicó que se había convertido en una escritora “fantasma”, ya que durante todo el tiempo en que no produjo canciones, trabajó para otros artistas.

Agregó que disfruta de explorar su creatividad de esa manera. De la misma manera, incitó al público en general a dejar de especular sobre su vida, ya que en la actualidad se siente muy feliz con sus logros como escritora, aludiendo al libro The Woman In Me que causó sensación entre sus fanáticos.