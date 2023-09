Tras un largo período de espera, la artista estadounidense Jennifer López ha emocionado a sus seguidores al anunciar el que será su próximo trabajo discográfico.

Luego de nueve años sin lanzar un álbum, López reveló que su nuevo proyecto llevará por título This Is Me... Now, lo cual sería una versión actualizada de This Is Me... Then, uno de sus primeros álbumes. Esta noticia llega a través de su nueva disquera, BMG.

El director ejecutivo de BMG, Thomas Coesfeld, expresó su entusiasmo al colaborar con López y su equipo para el lanzamiento de este álbum altamente anticipado, destacó publimetro.com