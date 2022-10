$!Diagnostican a Kelly Osbourne con diabetes gestacional

A la estrella de 37 años, Kelly Osbourne fue diagnosticada con la enfermedad de diabetes gestacional, la cual se desarrolla durante el embarazo y normalmente desaparece después del parto, por lo que ha admitido que le ha hecho reevaluar su dieta.

Kelly, que espera su primer hijo con el músico de Slipknot, Sid Wilson, dijo a ‘Entertainment Tonight’: “Tuve una terrible, terrible acidez, reflujo, mis pies se hinchaban y aumenté rápidamente de peso. No entendía lo que pasaba, no estaba comiendo lo suficiente como para que eso me hiciera engordar, así que acudí al médico, que ya me había hecho una prueba y la había superado, pero cuando llegué al tercer trimestre, me la volvió a hacer y resultó que tenía diabetes gestacional. Todo el tiempo pensé qué había hecho mal, si había comido tan mal. Porque estuve comiendo de forma relativamente saludable”, dijo.