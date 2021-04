Dinamarca, Rumania, Hong Kong, Túnez y Bosnia por el Óscar a Mejor Película Extrajera

Este 25 de abril se realizará la ceremonia de los Premios Óscar, los más importantes para la industria del Cine; ahí, cinco producciones se disputarán el premio a Mejor Película Extranjera, uno de los más esperados de la noche.

Por el Óscar a Mejor Película Extranjera van Otra ronda de Dinamarca; Better Days (Mejores días) originaria de Hong Kong; Collective (Colectivo) que representa a Rumania; The man who sold his skin ( El hombre que vendió su piel) una producción de Túnez; y Quo vadis, Aida? (A dónde vas, Aída) de Bosnia.

‘A dónde vas, Aída?’

Quo Vadis, Aida?, en español ¿A dónde vas, Aída?, es una película de drama bélico bosnio de 2020. Fue escrita, producida y dirigida por Jasmila Žbanić. Se trata de una coproducción internacional de doce productoras y se proyectó en la sección principal a concurso del 77º Festival Internacional de Cine de Venecia.

La historia de esta película se remonta a 1995. Cuando una traductora de la ONU, de nombre Aída, intenta salvar a su familia después de que el ejército de la República Srpska se apodera de la ciudad de Srebrenica antes del genocidio. Su familia se encuentra entre los miles de ciudadanos que buscan refugio en el campamento de la ONU. Como conocedora de las negociaciones, Aída tiene acceso a información crucial que debe interpretar.

Protagonistas: Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Boris Isaković, Johan Heldenbergh, Raymond Thiry, Emir Hadžihafizbegović y Madita.

Director: Jasmila Žbanić

‘Better days’

Better Days, en español Mejores días, también conocida como In His Youth, es una película china que se estrenó el 25 de octubre de 2019. Está basada en la novela In his youth, in her beauty, del autor Jiu Yuexi.

La historia de la película gira en torno a una joven que está siendo intimidada en la escuela y su relación poco probable con un joven de la calle, quien hace todo lo que está en sus manos para protegerla, mientras ella hace frente a las presiones de sus exámenes finales y otros problemas personales.

Director: Derek Tsang

Protagonistas: Zhou Dongyu y Jackson Yee

‘Otra ronda’

Otra ronda (en danés, Druk) es una película dramática danesa que se estrenó en 2020, dirigida por Thomas Vinterberg, a partir de un guion de Vinterberg y Tobias Lindholm. Es protagonizada por Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe.

Esta película ganó el premio Bafta a Mejor Película de habla no inglesa. La historia se centra en un grupo de amigos que pone a prueba una teoría que dice que con alcohol en la sangre las personas son más creativas y pueden mejorar sus problemas, sin embargo, comienzan a beber en exceso para observar cómo reaccionan sus cuerpos y sus mentes.

Director: Thomas Vinterberg

Protagonistas: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe.

‘El hombre que vendió su piel’

La historia se centra en Sam Ali, un joven sirio de Al Raqa, que abandona su país y desde Beirut vuela hasta Bruselas para escapar de la guerra en su país y poder reencontrarse con su pareja quien se ve abocada a un matrimonio de conveniencia en Bélgica. Ya en Bruselas, Sam se cuela en una exposición sobre el Líbano del artista Jeffrey Godefroi, un artista occidental muy controvertido, con el único objetivo de acceder así a la comida gratis que ofrece la galería. Desesperado por su precaria situación legal y económica, Sam se deja tatuar por Jeffrey la espalda en denuncia de la situación de los refugiados.

El hombre que vendió su piel es una coproducción internacional de 2020 dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania. El drama satírico fue estrenado en la 77ª Muestra Internacional de Cine de Venecia

Protagonistas: Koen De Bouw, Christian Vadim, Monica Bellucci y Yahya Mahayni.

Director: Kaouther Ben Hania

‘Collective’

Este documental gira en torno a una de las crisis políticas y sanitarias más importantes de Rumanía. En 2015, un incendio en el club Colectiv de Bucarest dejó 27 muertos y 180 heridos. Poco a poco, muchas víctimas empiezan a morir en hospitales por heridas que no eran de demasiada gravedad. La tragedia provocó protestas públicas contra la corrupción y la dimisión del Gobierno.

Esta es una película donde se resalta el periodismo de investigación; dirigido por Alexander Nanau, cuenta con testimonios de periodistas, denunciantes, víctimas y funcionarios del gobierno.

Director: Alexander Nanau