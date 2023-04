Cada uno de esos tipos de futbol no tiene nada que ver con el otro, así que Ted no tiene idea de lo que hace. Y sin embargo, se lanza a la aventura de cruzar el océano atlántico junto con su co-entrenador Beard (Brendan Hunt), dejando a su esposa y a su hijo atrás.

Un psiquiatra, en proceso de duelo por la muerte de su esposa, decide cambiar su forma de tratar a sus pacientes. En vez de quedarse callado y optar por las herramientas que le enseñaron en la universidad, decide no callarse nada y darles consejos poco convencionales.

Grease: Rise of the Pink Ladies (2023)

Rizzo o Frenchy no fueron las fundadoras de las Pink Ladies, las chicas rompedoras del instituto de Rydell. ¿Entonces quiénes fueron? Grease: Rise of the Pink Ladies, que SkyShowtime estrenó el viernes santo, responde a esta respuesta al presentar a Jane, Nancy , Olivia, y Cynthia, que desafiaron el sistema de popularidad de Rydell.