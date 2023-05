Eduin le dedicó unas palabras en donde mencionó que mientras él estaba “rompiendo un récord” en Los Ángeles, este lamentable suceso estaba ocurriendo.

“Aquí es donde se hizo realidad el dicho El show debe continuar. Unos de los fines de semana más duros de mi vida. La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles, fue la misma noche que mi abuela falleció. Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche porque ustedes a eso van, a divertirse y creo que se logró ese objetivo. Y después Chicago un festival tan importante llamado Sueños, y que me tocará cerrar el evento, no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Trate de hacer lo mejor que pude, solo quiero que sepan que estoy agradecido por acompañarme en estos eventos tan importantes...Los amo”, escribió el cantante