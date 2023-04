De acuerdo con las imágenes del clip, Caz hace un baile con dos machetes, con los que se golpeó en varias ocasiones en las piernas, esto le provocó una herida, que no resultó grave, pero sí afectó al compositor. Por otra parte, el sinaloense terminó con el pantalón roto en el área de la entrepierna.

Esta situación pudo ser más peligrosa de lo que aparenta, ya que los objetos pudieron caer al público y generar una tragedia, pero, afortunadamente, no ocurrió, señala telemundo.com

El líder de Grupo Firme, de nuevo, está dando de qué hablar, pero esta vez no tiene que ver con un tema de carácter personal o del corazón, ya que el mexicano tuvo un accidente en pleno concierto en Washington, luego de que se cortó tras manipular un par de machetes que le provocaron una severa cortada.

Posterior al concierto, el vocalista grabó un video donde da cuenta que se cortó, pero también dice que se la pasó increíble. Por tal motivo el hoy ex pareja de Daisy Anahy agradeció a sus fanáticos por la respuesta que tuvieron y por el recibimiento tan caluroso que les dieron.

“¡Qué perro me la pase hoy! Muchas gracias Washington, así empezamos esta gira, pasado de v@$%#. Excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortadota en la pierna, pero me la pasé a toda m@%&$, muchas gracias”, dijo sonriente el mexicano en TikTok.