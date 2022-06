El Norteño Banda se separa definitivamente de Julio Álvarez

Aunque Julión Álvarez ya limpió su nombre y está libre de acusaciones en Estados Unidos, no todas son buenas noticias para su carrera, pues se separa de manera definitiva de su Norteño Banda.

El Compa Cheque, El Moreño y Ramoncillo, eran los integrantes de la agrupación norteña que lo acompañó en sus años de éxito, ahora lanzaron su propio agrupación, que se titula Los 3 del Norteño, y hablaron de por qué terminaron su relación con Julión Álvarez.

Mucho se ha especulado que la relación entre los músicos y el cantante chiapaneco terminó mal, y aunque no hablaron mal de él durante la conferencia de prensa, las actitudes de El Compa Cheque, El Moreño y Ramoncillo parecen confirmar estos rumores.

Aunque explicaron que se fueron de las filas de Julión Álvarez y su Norteño Banda, porque tenían otras inquietudes y aspiraciones. El Moreño dejó claro que no quiere hablar de Julión, porque eso sería ser mal agradecido, además de que es una figura muy querida por todos. “Yo no salí del proyecto por mal agradecido. Si alguien lo apoyó y lo pareció ese fui yo y él lo sabe. No es de hombres que empecemos a decir cochinadas de él, porque fuimos amigos”, dijo el músico conocido como El Moreño.

“A lo mejor ahorita estamos en una pausa. A lo mejor ahorita estoy dolido porque fue una relación que hubo. A lo mejor mañana o en un año, yo no soy rencoroso. Es un aprendizaje de esta amistad de más de 20 años. Que quede claro que no quiero hablar de él, ni mal, ni bien, ni nada”, sentenció el musicó.

Julión Álvarez les pagó un finiquito por su relación laboral, así lo confirmaron ante la pregunta de que si los liquidó como debe ser, el Compa Cheque y Ramoncillo explicaron que sí recibieron una remuneración. Pero El Moreño decidió no aceptarla.

“Yo no quise agarrarle lo que él me daba de finiquito. No lo quise agarrar, porque mi trato fue de palabra, de palabra de hombre, nos iba a ir bien a los dos. No me fue mal, tengo mi casa, me hubiera gustado regalarle una casa a mi mamá”.

“La casa que tengo ni siquiera es de sueldo, fue por que él me ayudó. Qué bonito hubiera sido decir, yo tengo mi casa de lo que gané ahí. Me fue muy bien, fuimos amigos hasta que ya. Ojalá que mañana me trague mis palabras”.

Los 3 del Norteño lanzan su primer canción ‘Rompiéndola’

Como nueva agrupación firmada y que reparte las ganancias en partes iguales, Los 3 del Norteño están listos para hacer su propio camino. Y su primer sencillo ya está por salir del horno, se trata del tema ‘Rompiéndola’. Con esto El Compa Cheque, El Moreño y Ramoncillo también buscan alejarse del nombre de Julión Álvarez y hacer su propio nombre.

Es una canción con su estilo característico, pero con toque moderno y hecho para llegar a las nuevas generaciones. Se trata de una composición de Kike Torres y Luis Serrano.