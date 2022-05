$!El rap ha evolucionado: El Modeck Mzt

Para El Modeck Mzt el rap ha evolucionado con el paso de los años, y considera que ahora es bien visto por la sociedad, ya que durante años tuvieron que luchar contra los estigmas que rodeaban a este género.

Hace 10 años que El Modeck Mzt comenzó su carrera en el rap, pero en ese momento el panorama al que se enfrentaban como artistas urbanos era diferente; pues incluso , dijo que no tenían espacios para entrevistas en la televisión o lo periódicos, como ahora, que “estoy aquí sentado en el aire acondicionado, en esta entrevista”, dijo.

Explicó que es gracias a exponentes internacionales como Snop Dogg, o locales como Smoky, que en la actualidad el panorama es otro, tanto que hasta se ven colaborando con exponentes del regional mexicano u otros géneros.

“Antes la gente creía que todos los que hacíamos rap éramos mariguanos, o usábamos drogas, o éramos delincuentes, pero no es así, somos personas normales, y creo que ya se han dado cuenta. Soy una personas como cualquier otra, y la mayoría que conozco son personas que solo se dedican a la música, a esta música”, dijo El Modeck Mzt, en entrevista en las instalaciones de Noroeste.

Por otro lado, explicó que él junto a otro colegas dentro del rap, y de diferentes ciudades como Tijuana y Ciudad de México, se unieron para crear un sello discográfico independiente en el que además de producir su propia música, también van a apoyar a quienes van iniciando en el rap. Dicho sello musical llevará por nombre Smoka House, y planean que sus oficinas y estudios de grabación estén en Mazatlán.

“Queremos apoyar a quienes van empezando, nosotros ya pasamos por ahí, y a lo mejor no vamos a regalar el trabajo, pero si vamos a tener mucha accesibilidad para quienes quieran tener una grabación de calidad no batalles tanto, o no gasten tanto, y puedan tener también un buen video de sus rolas”, dijo.

Explicó que por su parte él se dedica a ser barbero a la par con la música, pues con mucha honestidad aceptó que hasta el momento el rap no le deja los recursos necesarios para solventar todos sus gastos.