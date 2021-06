Al igual que Luca, protagonista de la más reciente película de Disney y Pixar y el sinaloense Sebastián Albavera es inquieto, juguetón, solidario, son niños y tienen la misma voz.

Y es que, el pequeño originario de Culiacán es locutor y actor de doblaje y dio su voz a Luca.

Sebastián ya hacía voces para personajes de Disney y tenía que ir a grabar unos loops para un capítulo de WandaVision.

“Ese día me pidieron hacer el tráiler de Luca, y ya me iba... y me dicen, espera vas a hacer una prueba, era para el Capitán Boun (de Raya, el último dragón) y la hice y unos días me dijeron que me la quedé, la grabé y pasaron unos meses”, recordó.

“De repente me dan otra prueba, dije ‘bueno va a ser para otra cosa’ y resultó que era para Luca y salió rápido y pensé ‘se me hace que me la voy a quedar, porque para mi gusto no me salió mal’”.