El joven de 20 años que decidió incursionar en la música y llegó a la Ciudad de México en busca de un sueño, fue severamente criticado por los jueves del programa, Ana Bárbara fue suave, solo le dijo que había que mejorar porque su voz había quedado abajo, pero Arturo López Gavito aseguró que no solo canta mal, sino que es malo.

Pero Alexander Acha, director de La Academia, salió en su defensa al señalar que la canción que interpretó, Mariposa Teknicolor, estaba mal elegida y consideró que merecía otra oportunidad con un tema más adecuado.

“Para este primer show, no era lo que tenía que ser, y no me gustaría que esa fuera la razón de la decisión del público, con una canción adecuada puede hacerlo mejor”.

Sin embargo no logró quedarse en el Reality.

La sinaloense Jacki logró pasar a la siguiente semana del programa al interpretar Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto.