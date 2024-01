Hace algunas semanas, Yeri Mua anunció su participación como invitada especial en los conciertos de Dani Flow. Sin embargo, debido a las recientes declaraciones de la influencer, esta colaboración podría estar en riesgo.

Yeri ha dejado en claro que espera una disculpa sincera por parte de Dani Flow respecto a sus comentarios misóginos. En caso de no recibirla, advierte que la canción que crearon juntos no verá la luz y no participará en ningún aspecto del evento. Estas declaraciones han generado dudas entre sus seguidores sobre su aparición en los conciertos del “Rey del Morbo”.

“Quiero ser muy clara: si no veo una disculpa sincera por las declaraciones claramente ofensivas hacia las mujeres, la canción no se lanzará y no habrá participación en eventos en vivo. La verdadera pregunta aquí es: ¿Por qué se me señala a mí?”, expresó la jarocha, enviando un mensaje contundente para que cesen las críticas en su contra, ya que no tiene relación con las polémicas del reguetonero. “Ahora, por favor, déjenme en paz. No me involucren en controversias”, se lee en sus tweets.