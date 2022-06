$!Elliot Page fue obligado a usar vestido para promocionar ‘Juno’

“Desearía que la gente entendiera que esa mierda literalmente casi me mata”, aseguró. El intérprete canadiense, de 35 años, habló abiertamente de su infancia, su carrera, su transición de género y su vida en la edición de la publicación que en junio celebra el mes del Orgullo LGBTQ.

“Cuando ‘Juno’ estaba en el apogeo de su popularidad, durante la temporada de premios, yo no había salido del clóset, tenía que llevar vestidos y tacones. No me sentía bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie”, declaró.

Durante la entrevista, Page declaró que quienes la obligaron a llevar esos looks en vez de un traje, como él quería, fueron los ejecutivos de la productora del filme, Fox Searchlight.

“Recuerdo ir con el traje que quería llevar y Fox Searchlight decirme: ‘No, tienes que usar un vestido’, para lo que me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes en Bloor Street”, reconoció el intérprete.

Fue en el año del 2014 cuando el intérprete se declaró gay, en ese momento comenzó el proceso de aceptación que ha culminado con su transformación física, y que declaró que “finalmente se siente él mismo”.

El interprete quien en la portada de la revista aparece con una playera sin mangas y unos jeans negros junto al título “La euforia por Elliot Page”, explicó que tuvo que lidiar con muchos demonios en una época en la que su carrera subía como la espuma.

“A mis 20 años no sabía cómo decirle a la gente lo mal que estaba. Estaba viviendo la vida y mis sueños se estaban haciendo realidad, y todo eso estaba sucediendo. Y, sin embargo, por ejemplo cuando estaba filmando Origen (2010, Christopher Nolan) prácticamente no podía dejar el hotel en el que me alojaba”, recuerda.

“Luché con la comida. Depresión intensa, ansiedad, ataques de pánico severos. No podía funcionar. Había días en que solo tenía una reunión y salía de mi casa para ir a ella y tenía que darme la vuelta”, añadió.