En la UAS, presentan libro del 80 aniversario de Banda El Recodo

Aunque la celebración del 80 aniversario de Banda El Recodo fue en 2018, los festejos aún siguen, ahora, a manera de reconocimiento la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó el libro “80 años de trayectoria entre amigos de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga”.

La presentación oficial se hizo a través de un enlace en vivo, donde se precisó que los autores de este libro son Manuela Mitchel Elizalde y Homar Arnoldo Medina Barreda, quienes reflejaron la trayectoria la banda más longeva y que aún tiene éxito con la música sinaloense alrededor del mundo.

Fue desde el teatro auditorio de la Torre Académica que se transmitió este evento, que contó Juan Eulogio Guerra Liera, rector de esta casa de estudios, además del autor del Libro el maestro Homar Medina Barreda y como moderador el maestro Ulises Cisneros.

“80 años de trayectoria entre amigos, es un libro de excelente material, recoge excelentes vivencias, vienen aspectos que comparten como familia, desde fotografías, anécdotas, instrumentos, y el gusto que por tantos años despertó en un grupo de jóvenes Don Cruz Lizárraga; ocho décadas de celebrar bien merecen un libro de esta calidad, de esta edición”, detalló Juan Eulogio Guerra Liera en su mensaje.

El rector destacó que este libro dará una buena carta de presentación de la banda.

“Han llevado el nombre de Sinaloa, de México, nuestras costumbres y folklor a otras latitudes, en este libro vamos a poder ver los diferentes reconocimientos que han obtenido de compañías de discos, de diferentes instituciones y televisoras internacionales, premios musicales, pero más allá de esto el premio principal es la aceptación del público”.

Alfonso Lizárraga, líder de Banda El Recodo, quien estuvo en representación de toda la banda para presentar este libro, destacó que gracias a la amistad y buena relación que existe con el rector de la UAS es que últimamente se han podido hacer varios proyectos en conjunto, un echo que los llena de emociones.

“Como sinaloense me siento muy orgulloso de poder tener oportunidad de encontrar un libro que nos está compartiendo algo que es muy importante para nosotros los sinaloenses, que es la música, yo siempre lo comento, Sinaloa es una Estado muy rico en muchas cosas, pero si hablamos de la cultura musical m, creo que Sinaloa se cuese a parte, como dijéramos allá en Mazatlán, tenemos la dicha de tener muestro propio folclor”, dijo Poncho Lizárraga.

El también músico agradeció a la UAS el poder tener la oportunidad de que quede plasmado en un libro lo que ha sido la historia en esto 80 años de la Banda El Recodo.

“Es un verdadero honor, por eso de parte de toda la familia, de mi madre, de mi hermano, de todos los que están atrás de nosotros gracias por este detalle”, destacó.

“La música se hizo para compartir, y a través de nuestra música estamos compartiendo el sentir del pueblo sinaloense... de cómo somos todos los sinaloenses, alegres”.

Homar Arnoldo Medina Barreda detalló que en la portada no se encuentra una foto actual de la banda, pero que “de igual forma se pudo haber puesto una foto de sus inicios o una foto actual y sigue siendo Banda El Recodo, porque la entidad es la banda”.

Por su parte, doña Chuyita Lizárraga, madre de Poncho y quien ha servido como apoyo de Banda El Recodo, hizo un enlace vía telefónica donde dijo “Las palabras me faltan y ustedes lo saben, soy personas de muy pocas palabras, de muchos regaños, pero no de hablar así en público... aquí tengo mi libro, me lo entregaron apenas hoy en la mañana, y desde que me lo entregaron estoy a lagrima viva”.

Además de esta presentación, Banda El Recodo y la UAS firmaron un convenio para empezar a trabajar en conjunto en proyectos culturales, aunque no se dieron detalles si es que ya hay alguno en puerta.

Tucanes de Tijuana sigue los pasos de Banda El Recodo

Mario Quintero, líder de Tucanes de Tijuana, hizo un breve enlace vía remota durante la transmisión del evento, donde felicitó a la banda por este libro, y aseguró que ellos como agrupación siguen los pasos de la banda sinaloense.

Tucanes de Tijuana participó en el disco de 80 aniversario de Banda El Recodo, compartieron los micrófonos en el tema Clave privada, momento que también recordó el músico en su mensaje.

“Para mi fue un gran orgullo, un gran honor hacer este tema a dueto, que me dieran el privilegio de formar parte de este álbum... admiramos todo lo que han logrado, y de parte de Tucanes de Tijuana siempre estamos siguiendo sus pasos, siempre buscando la manera de estar unidos como compañeros, como paisanos”, destacó Mario Quintero.

Agregó que Tucanes de Tijuana busca al igual que Banda El Recodo que la música regional mexicana siga creciendo a nivel internacional.

Recordó que también trabajaron en el tema El Chema, que se hizo para una serie que se transmitió por Telemundo.