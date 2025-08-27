Enfrenta Sting demanda millonaria por parte de sus ex compañeros de The Police

Es bien sabido que las bandas musicales pueden terminar muy mal, pero ahora es The Police la que está en fuego. Resulta que el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland pusieron una demanda a Sting (su ex compañero) por regalías millonarias.
La banda británica The Police solo estuvo activa durante siete años, pero paso a la historia con el tema Every Breath You Take, el cual fue el sencillo más vendido de 1983.
La canción, cuenta con casi 3 millones de reproducciones en plataformas digitales y genera regalías anuales de 550 mil libras, casi 743 mil dólares, (según The Sun), los cuales supuestamente se dirigen únicamente a Sting.
El medio The Sun fue el primero en informar que el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland presentaron una demanda contra Sting, de 73 años, ante el Tribunal Superior de Londres.
Sobre el tema de Every Breath You Take, se menciona que Summers y Copeland no recibieron créditos de coautoría y, por ende, no reciben regalías.
Sting aparece como acusado bajo el nombre de Gordon Matthew Sumner en la demanda, junto con su empresa Magnetic Publishing Limited.
“Esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto. Andy y Stewart decidieron que no tenían otra alternativa que ir a juicio. Dicen que se les deben millones en derechos de autor perdidos”, explica una fuente a The Sun.
Ni Sting ni los otros miembros de la banda se han pronunciado públicamente sobre este enfrentamiento legal.