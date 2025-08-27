Enfrenta Sting demanda millonaria por parte de sus ex compañeros de The Police

Es bien sabido que las bandas musicales pueden terminar muy mal, pero ahora es The Police la que está en fuego. Resulta que el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland pusieron una demanda a Sting (su ex compañero) por regalías millonarias.

La banda británica The Police solo estuvo activa durante siete años, pero paso a la historia con el tema Every Breath You Take, el cual fue el sencillo más vendido de 1983.

La canción, cuenta con casi 3 millones de reproducciones en plataformas digitales y genera regalías anuales de 550 mil libras, casi 743 mil dólares, (según The Sun), los cuales supuestamente se dirigen únicamente a Sting.