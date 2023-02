Cate Blanchett ganó el Bafta a mejor actriz principal, mientras que “Everything Everywhere All At Once” fue la gran decepción de la noche y solo convirtió una de sus diez nominaciones en un premio (mejor edición).

Elvis se llevó cuatro premios, entre ellos el de Mejor Actor y Aston Butler se impuso a Colin Farrell, que competía por The Banshees of Inisherin, y Brendan Fraser, por The Whale.

Pinocchio, de Guillermo del Toro, se llevó el galardón de Mejor Película Animada.

Los ganadores:

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente (Ganadora)

Mejor Documental

Navalny (Ganador)

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro (Ganadora)

Mejor dirección

Sin novedad en el frente (Ganador)

Mejor guion original

The Banshees of Inisherin (Ganador)

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente (Ganador)

Mejor actriz principal

Cate Blanchett en Tár (Ganadora)

Mejor actor principal

Austin Butler en Elvis (Ganador)

Mejor actriz de reparto

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) (Ganador)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) (Ganador)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

Eddie Redmayne (The Good Nurse)

Albrecht Schuch (All Quiet on the Western Front)

Micheal Ward (Empire of Light)

Mejor reparto

Elvis (Ganador)

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente (Ganadora)

Mejor diseño de vestuario

Elvis (Ganador)

Mejor montaje

Everything Everywhere All At Once (Ganador)

Mejor Maquillaje y Peluquería

Elvis (Ganador)

Mejor banda sonora original

Sin novedad en el frente occidental (Ganadora)

Mejor diseño de producción

Babylon (Ganador)

Mejores efectos visuales especiales

Avatar: La forma del agua (Ganador)

Mejor Sonido

Sin novedad en el frente occidental (Ganador)

Mejor cortometraje británico de animación

El niño, el topo, el zorro y el caballo (Ganador)

Mejor cortometraje británico

Un adiós irlandés (Ganador)

Premio EE Rising Star

Emma Mackey (Emily) (Ganadora)