En lo que respecta a Spotify, completan los puestos de honor: el canadiense The Weeknd, en tercer lugar; su compatriota Drake en el cuarto y, lo que es aún más curioso, hasta el quinto escala el mexicano Peso Pluma como uno de los principales baluartes del auge de la música regional de México.

La clasificación, que abre Flowers de Cyrus (con mil 600 millones de reproducciones desde su lanzamiento en enero de este año), la completan Kill Bill de la también estadounidense Sza, As it Was del británico Harry Styles (que se cuela en esta clasificación por segundo año, tras ser la más escuchada de 2022) y Seven, del surcoreano y ex miembro de BTS Jung Kook, en cuarto.

En el top hay dos canciones en español dentro del Top Global del año: Ella Baila Sola de Peso Pluma y Eslabón Armado, y Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Responde Taylor Swift

”Solo quería decir a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias”, dijo Taylor desde su cuenta de Instagram a sus 277 millones de seguidores.

Aseguró que este nombramiento lo considera como un regalo de cumpleaños de parte de sus fanáticos. “Ser nombrado Mejor Artista Global de Spotify en 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/fiestas que me podrías haber dado”, dijo Swift en redes sociales.