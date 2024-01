”Que Dios me quite la vida en este momento si yo alguna vez he tocado de una manera violenta, ni a ella ni a nadie en la vida, nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer. Esta es una acusación muy grave, my fuerte en mi contra, esto se salió de las manos, porque esto va más allá de lo que se me está acusando, creanme que no les voy a fallar a mis fans, a mi público”, resaltó en su mensaje.

María Elena Delfín optó por no compartir más detalles y concluyó su mensaje con una poderosa afirmación: “Por no darle importancia, por miedo a las consecuencias, por vergüenza... me quedaba callada y dejé de compartirles, pero aquí estoy enfrentando mi realidad”, resaltó en el video.

En un llamado al público en general, expresó: “Hago este llamado porque siento que si algo me sucede, es completamente responsabilidad de él y de las autoridades de Monterrey que no han tomado medidas al respecto”.

”Este es un tema que va mucho más allá, a lo legal, que en su momento se tiene que hacer, y creo que más que un problema como lo mencionan de tipo físico, sicológico, no lo es, el problema es económico y la verdad ahí sí tuve que poner un alto”, detalló.

Agregó que durante tantos años, le ha costado trabajo llegar hasta donde se encuentra en este momento en su carrera, y que las cosas que le están sucediendo él se lo ha ganado a base de esfuerzo, por lo que no se le hace justo tener que estar soltando dinero una y otra vez, aspecto que lo llevó a poner un alto.

“Yo no tengo a nadie quien me esté aconsejando, quien me guíe, yo estoy solo simplemente en una habitación, no tengo nada de producción, simplemente les estoy mostrando que aquí estoy solo y que estoy dando la cara, y no se me hace raro que siempre quieran apagar mi luz, que siempre aparezcan cosas en el camino, cuando la vida me está sonriendo, cuando me está dando lo que soñé en mi carrera”

El cantante dejó claro también que no dejará de ser un caballero, por lo que no hablará de algún problema, de la situación que pasó, y que esa acusación que están haciendo en su contra sí es grave, señalando de nuevo que jamás en la vida ha violentado de esa manera a una mujer.

“No quiero hablar de más, tampoco quiero que la prensa, que la gente que se dedica a pegar las noticias, quieran sacar de contexto todo esto, pero esto que voy a hacer será ante la ley, esto es un problema de matrimonio, de pareja, pero quería cumplirles a ustedes, al público que durante muchos años me han querido, me han seguido, solo quería darles una explicación, darle la cara a ustedes, ya de los demás ustedes se irán dando cuenta”.

Finalmente, El Mimoso resaltó que para él, las mujeres lo son todo. “Lo digo desde el fondo de mi corazón, amo a una mujer, amo a las mujeres, mi respeto para todas ellas y de verdad para aquellas que han sufrido ese maltrato, de verdad que lo siento muchísimo, yo jamás en la vida tocaría de esa manera violenta a una mujer como se me acusa, lo dejo en manos de Dios, porque aunque me han criticado, y me han dicho tantas cosas, yo sé quien soy, pronto les estaré hablando más de la situación, se los prometo a ustedes”, subrayó el cantante.