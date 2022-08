Este martes, Madonna cumple 64 años luciendo igual de bella

Llamando la atención de nueva generaciones, luciendo igual de bella, empoderada y orgullosa de su cuerpo, Madonna cumple 64 años rodeada de su familia y su actual pareja Ahlamalik Williams, con quienes celebró en grande un nuevo año de vida.

A través de redes sociales, la “Reina del pop” sigue vigente, pues siempre se le ve muy activa compartiendo parte de su día a día y en esta ocasión tan especial, no fue la excepción, pues la intérprete de temas como Music, Vogue, Hung Up, Sorry, entre otros, compartió con sus millones de seguidores su festejo de cumpleaños.

Previo a su cumpleaños, Madonna y su familia viajaron a Italia, donde celebraron el cumpleaños de su hijo Rocco.