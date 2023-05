Bad Bunny estrenó un nuevo sencillo Where She Goes y se volvió tendencia y en el primer día de estrenarse en la plataforma de YouTube, alcanzó los 7 millones de reproducciones.

En el video destaca la participación del astro carioca Ronaldinho.

Esta etapa nueva se da luego de que triunfara como el headliner principal de la pasada edición del festival estadounidense Coachella.

Este lanzamiento se da después de que se confirmara su relación sentimental con la modelo Kendall Jenner.