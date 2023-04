John Leguizamo, quien el año pasado reveló cómo Hollywood le pedía no ser moreno, se encuentra promocionando el programa Leguizamo Does America en donde viaja a diferentes ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico, ahondando en las culturas, el arte y las historias distintivas de las regiones, así como en la comida y restaurantes.

“La historia de los latinos es la historia de Estados Unidos”, menciona Leguizamo en uno de los episodios, y señala que la comunidad se ha desempeñado en papeles fundamentales, desde la Guerra Revolucionaria hasta el nacimiento del Hip-Hop.

Además, comentó que hizo este programa porque a los niños latinos les toma mucho tiempo entender que tienen algo de lo que estar orgullosos, que todo lo que son es algo hermoso y poderoso.

También, dijo que muchas personas no saben que el primer residente no indígena de Manhattan fue dominicano, Juan Rodríguez, o que uno de los primeros magnates de la televisión fue latino, Desi Arnaz, por lo que señaló, “Este país no se hizo sin nosotros. Se hizo gracias a nosotros”.

Por lo que indicó que espera a que la serie inspire a una nueva generación de académicos y artistas latinos. “En algún lugar, hay más niños, niños como nosotros, esperando ver sus historias en el escenario, en la pantalla, ver sus rostros, ver sus vidas. Y pueden, si les damos una oportunidad”.

La docuserie ‘Leguizamo Does America’ abarca un gran terreno, pues los espectadores conocerán los orígenes de las famosas bodegas o tiendas de barrio de Nueva York, hasta la directora latina residente en la Ópera de Los Ángeles.

También cuenta con apariciones de artistas de renombre como George López, Gina Torres, Diane Guerrero y Michael Peña, quien lleva a Leguizamo a las famosas reuniones de juego de dominó de su familia en Chicago. Asimismo está presente el director y coreógrafo de Broadway Sergio Trujillo, entre otros.

Leguizamo nació en Bogotá, Colombia, el 22 de julio de 1960. Comenzó su carrera en el teatro en de Nueva York en el círculo independiente. En 2018 recibió un premio Tony especial por su espectáculo de Broadway Latin History for Morons y obtuvo nominaciones a Critic’s Choice y Emmy por su papel de Raymond Santana en la serie de Netflix When They See Us.

Actualmente se ha dedicado a impulsar a la comunidad latina, pidiendo que esta cuente con una mayor representación en el mundo del entretenimiento.