Eugenio Derbez recibe críticas por decir que el Ahuehuete de Reforma está seco

Usuarios de redes arremetieron contra el actor Eugenio Derbez , tras un polémico tweet en donde no sólo criticó indirectamente a Claudia Sheinbaum , jefa del gobierno de la Ciudad de México, sino que aseguró que el ahuehuete recientemente plantado en la ex Glorieta de la Palma y renombrada como la de Los Desaparecidos, estaba seco.

No obstante, otros usuarios se mostraron más duros con Eugenio y no sólo recordaron la escultura del actor en Acapulco que fue vandalizada, sino que retomaron otras polémicas en las que se ha visto inmerso en fechas recientes, como cuando dijo que Matamoros “es un pueblito”.

“Resulta que la oposición y personajes como @EugenioDerbez son biólogos, no los vemos plantar un árbol pero sí twittear sobre el #Ahuehuete con el único fin de crear #FakeNews”. “Ya siéntese cñor (sic)”. “Exclamó el wey que no vive en México”. “Está menos seco que tu talento, sin duda alguna”, fueron algunas de las reacciones.

“De algo estoy seguro, (el ahuehuete) duró más tiempo que tu estatua en Acapulco, al menos no lo han pintado de rosa”. “No, no es ningún ecologista, es Derbez buscando un nuevo lugar para su estatua que no quisieron en Acapulco y tampoco la quieren en Matamoros”. “No, no es la casa de Eugenio. Son los impuestos de los mexicanos”. “No cualquier mexicano tiene el gusto y la posibilidad económica en vivir y mantenerse en Los Ángeles California, agradecido con tu país y la gente que te volvió famoso deberías estar. Pero en su lugar te burlas del país donde creciste en lugar de ayudar”, fueron otros comentarios.