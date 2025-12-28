Fallece Brigitte Bardot, actriz e ícono de la belleza femenina en los años 60

La mujer que redefinió la belleza, la libertad y la audacia en la pantalla.y más tarde eligió la compasión dedicando su vida a los derechos de los animales, Brigitte Bardot murió este domingo a los 91 años.

La actriz francesa fue un ícono mundial femenino antes de recluirse y dedicarse a la defensa de los animales y a dar polémicas declaraciones.

Conocida mundialmente y admirada por sensualidad y su espíritu libre, la actriz rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

Entre las anécdotas más sobresalientes que se han comentado en redes sociales con motivo de su muerte, recuerdan que, durante una película, había una cabrita en el set.

El dueño le dijo: “Date prisa, termina tu escena, es domingo, tenemos que asarla”. Brigitte compró la cabra y se la llevó a su habitación de hotel. Ese día de junio de 1973, a los 38 años, dejó el cine para ayudar a los animales.