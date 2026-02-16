Fátima Bosch sufre desmayo durante desfile en Ecuador

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, perdió el equilibrio y se desmayó brevemente mientras saludaba al público desde un carro alegórico, durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, en Ecuador.
De acuerdo con Infobae, la reina de belleza generó preocupación entre los asistentes y sus seguidores, especialmente porque forma parte de su primera gira internacional tras obtener la corona. Aunque recibió atención inmediata y decidió continuar el recorrido, el episodio abrió preguntas sobre su estado de salud y las posibles causas del malestar.
El percance ocurrió mientras Bosch saludaba al público desde la cima de un carro alegórico con el lema: “No se rinde, se afirma, resurge y transforma”.
Videos captados por asistentes muestran el momento en que pierde estabilidad, se sujeta de la estructura y cae de rodillas.
Testigos señalaron que minutos antes lucía pálida y con signos de debilidad.
Personal del evento y su equipo acudieron de inmediato para asistirla. Se mantuvo consciente, manifestó dificultad para respirar, pidió espacio y aire para estabilizarse.
Tras unos minutos de atención, decidió continuar con el recorrido.
Aunque completó el trayecto entre aplausos del público en las avenidas Cevallos y Quito, evitó retomar el contacto directo con los asistentes.