Fátima Bosch sufre desmayo durante desfile en Ecuador

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, perdió el equilibrio y se desmayó brevemente mientras saludaba al público desde un carro alegórico, durante el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, en Ecuador.

De acuerdo con Infobae, la reina de belleza generó preocupación entre los asistentes y sus seguidores, especialmente porque forma parte de su primera gira internacional tras obtener la corona. Aunque recibió atención inmediata y decidió continuar el recorrido, el episodio abrió preguntas sobre su estado de salud y las posibles causas del malestar.

El percance ocurrió mientras Bosch saludaba al público desde la cima de un carro alegórico con el lema: “No se rinde, se afirma, resurge y transforma”.