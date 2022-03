$!Figuras de la música sinaloense se unen para ‘La Invasión’ en EU

“Para nosotros es importante tener la oportunidad de compartir nuestra música a las nuevas generaciones, que nuestra música no se pierda, tener la oportunidad de estar con nuestro buen amigo Julio, remontándonos a los 90, una época importante para la música del regional mexicano, un parte aguas, no solo para El Recodo, sino para las demás agrupaciones como Banda Machos, Banda Móvil, El Mexicano, y más, de ahí la importancia de poderla compartir a nuestro público, y nuevos seguidores, sobre cuál es el origen de nuestra música, para que se sientan realmente orgullosos de nuestras tradiciones y raíces”, resaltó Poncho.

Poncho Lizárraga, expuso que hacía falta las ganas de estar reunidos, por lo que en esta gira, todos son el artista principal, donde no habrá un “Yo soy el principal”, sino que todos serán iguales, y donde el ingrediente principal será La Invasión.

“Las agrupaciones que están dentro de este evento están comprometidas no solo con su carrera, sino con su público, y tener la oportunidad de estar en el mismo escenario compartiendo su talento con las demás agrupaciones y el público es lo que nos satisface, y siempre es un privilegio para nosotros el tener la oportunidad de estar al lado de grandes amigos, y podemos hacer una gira juntos, pues será una gira en familia”, expresó Lizárraga.

Dejó claro también que, este evento no es algo improvisado, sino que tiene varios años de planeación, y el que las agendas pudieran coincidir, eso era lo complicado de este proyecto, pero al hacer la invitación a cada uno de los artistas que forma parte de La Invasión, todos dijeron que sí a la primera.

Indicó que serán 26 ciudades donde estarán compartiendo esta gira, empezando a partir del 18 de junio en desde Atlanta, pasando por Harmony y Norte Carolina, Tucson, Ventura California, Odessa, Texas, Oklahoma, Dallas Texas, MCallen, Austin Texas, West Point Beach Florida, Arcadia Florida, Orlando, Nevada, Medford Oregon, Washington, Uta, Denver Colorado, Phoenix Arizona, Sacramento, Las vegas, entre muchos otros.

“Queremos que el público lo disfrute, vivir una gran fiesta mexicana, un verbena popular, una feria del pueblo, pero acá en Los Estados Unidos, y no porque seamos muchas agrupaciones el boleto estará muy caro, no es así, queremos cuidar la economía de la gente, serán precios accesibles para todos, para que la gente no se lo pierda, queremos que la gente vaya, vivan la experiencia, que sean parte de esta historia, porque esto es un evento histórico”, indicó Lizárraga.