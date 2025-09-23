Fox prepara el regreso de Baywatch con un reboot para 2026-2027

La legendaria serie Baywatch tendrá una nueva vida en televisión, pues Fox anunció un reboot de 12 episodios, que estrenará durante la temporada 2026-2027.

El proyecto es una coproducción entre Fox Entertainment y Fremantle, con Matt Nix como showrunner y productor ejecutivo. También participarán Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz, creadores de la versión original, junto con Dante Di Loreto.

Baywatch debutó en 1989 en NBC y, tras una temporada, pasó a sindicación, donde permaneció por 11 años. Con casi 250 episodios emitidos en más de 200 países, llegó a convertirse en la serie más vista del mundo en su momento, de acuerdo con elimparcial.com.

El programa llevó a la fama a David Hasselhoff, Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth y Carmen Electra, además de generar un spin-off (Baywatch Nights), una versión titulada Baywatch: Hawaii en sus últimas temporadas y una película en 2017 protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson y Zac Efron.

Christian Vesper, CEO de drama global en Fremantle, aseguró que el objetivo es reconectar con los fans de siempre e introducir a una nueva generación al mundo de los salvavidas en traje de baño rojo.

Hasta ahora, no se han revelado los nombres del elenco que protagonizará el reboot, aunque Fox promete “nuevas historias, rising stars y todo el espectáculo” que convirtió a la franquicia en un fenómeno global.

Este será el segundo intento reciente de Fox por llevar a la pantalla una serie de rescate playero, luego de Rescue: HI-Surf, que fue cancelada en 2025 tras una sola temporada.

Con este anuncio, la cadena apuesta por revivir una de las series más icónicas de la cultura pop, confiando en que la nostalgia y la actualización de su narrativa la vuelvan a colocar en el radar mundial.