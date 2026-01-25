‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro volverá al cine antes de la ceremonia de los Premios Oscar

Frankenstein, de Guillermo del Toro, regresará a los cines de México antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026.

La cinta del director mexicano se reestrenará el 5 de febrero de 2026, de acuerdo con Cinemex, poco más de un mes antes de la entrega número 98 de los Oscar, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Al momento, es la única cadena que ha confirmado el reestreno de la cinta en el país.

Aunque Cinépolis también anunció funciones especiales de algunas películas que competirán por la estatuilla dorada, la obra de Guillermo del Toro no aparece en su programación. Todo indica que este reestreno forma parte de un acuerdo entre Cinemex y Netflix, plataforma que produjo la película y que, durante su estreno original, también la exhibió de manera limitada en salas mexicanas.

Se espera que las funciones sean limitadas y se concentren en las principales ciudades del país. Por ello, se recomienda al público consultar la cartelera días antes del reestreno para conocer horarios y sedes disponibles, de acuerdo con infobae.com.

De acuerdo con SDP, quienes no quieran esperar hasta febrero, existe otra opción. Frankenstein de Guillermo del Toro se encuentra actualmente en exhibición en la Cineteca Nacional de las Artes. Esto se debe a los acuerdos habituales de la Cineteca con plataformas de streaming para proyectar producciones relevantes, especialmente aquellas con talento o producción mexicana.

Frankenstein es una adaptación de la célebre novela de Mary Shelley y narra la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante, obsesivo y ególatra que desafía a la muerte y la ciencia al crear una criatura. Su experimento desata una espiral de tragedia, soledad, horror, dolor y venganza, temas recurrentes en la filmografía del director tapatío.

El impacto de la película ha sido notable en la temporada de premios. Aunque Guillermo del Toro no fue nominado a Mejor Director, Frankenstein obtuvo nueve nominaciones al Oscar 2026, incluyendo:

Mejor Película

Mejor Guion Adaptado (Guillermo del Toro)

Mejor Fotografía (Dan Laustsen)

Mejor Banda Sonora Original (Alexandre Desplat)

Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi)

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Producción

Mejor Sonido