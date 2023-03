La ex actriz y ahora duquesa de Sussex, Meghan Markle, siempre ha sido un personaje mediático y carismático desde que era adolescente. Su valor como persona, así como su incansable lucha por aportar cosas positivas a la sociedad, han repercutido en que no solo su compañero de vida la reconozca y la elogie en público, pues ahora la ex protagonista de Suits recibirá un galardón muy importante.

De acuerdo con telemundo.com Markle ganó una de las categorías de los prestigiados Gracie Awards, los cuales son presentados por la Alliance for Women in Media Foundation, por lo que la duquesa recibirá el premio nacional de medios digitales por su podcast Archetypes de Spotify.