$!Grabará Guillermo del Toro su próxima película en México

“Ahorita estoy escribiendo, llevo rato escribiendo. Ya fue Alejandro, ya fue Alfonso, ahora me toca”, dijo.

El proceso de escritura no es algo sencillo, toma tiempo, por ello, al ser cuestionado sobre el desarrollo de la historia con la que podría volver a filmar en tierras mexicanas, luego de realizar películas como La forma del agua o El callejón de las almas perdidas , el cineasta tapatío dijo: “En cuanto la acabe, no sabe ni Dios cuando acabo los guiones”, dijo entre risas.

Del Toro también compartió su perspectiva sobre el futuro del cine luego que las plataformas de streaming siguen ganando terreno, los efectos de la pandemia cambiaron el modo de operación de la industria y claro, el fenómeno de los superhéroes de Marvel Studios.

“Me di cuenta con El callejón de las almas perdidas , estábamos atrayendo audiencias de 40 años o más grandes y lo estábamos haciendo muy bien. Y luego llegó una cosa llamada O micrón y todas estas personas ya no querían asistir a los cines, y fue cuando Spider-Man: No Way Home arrasó con la audiencia joven y perdimos todo ese público”, dijo durante su encuentro con realizadores.

La 75 edición del Festival de Cannes llegará su fin el próximo 28 de mayo reconociendo en todo lo alto a las películas ganadoras de las distintas categorías. Mientras esto sucede, Guillermo del Toro ya reveló sus planes para filmar nuevamente en México, aunque primero deberá terminar el guion que está destinado para su regreso.