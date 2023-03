Guillermo del Toro hizo historia en los Premios Oscar 2023, al convertirse en la primera persona en la historia de los premios en ganar un Óscar a la Mejor Película, al Mejor Director y a la Mejor Película de Animación.

Y es que el director Mexicano es favorito de muchos, no solo por sus películas como sino por su carisma y conexión con el público, lo que incluso le hizo ganar un récord en el festival de Cannes al recibir la ovación más larga de la historia, algo que sin duda alguna es de admirarse.

Reconocido por transitar esa particular frontera entre el horror y la fantasía, Del Toro afirmó que por ser mexicano, logra un balance para ver la oscuridad del ser humano y convertirla en historias de terror y fantasía, y al mismo tiempo ser una persona alegre y amorosa.

“Soy mexicano. Nadie ama más la vida que los mexicanos porque somos muy conscientes de la muerte”, afirmó Del Toro en aquel 2018 ante la pregunta de la prensa.

Y tal vez esta sea la mejor definición sobre el director de 58 años, nacido en Guadalajara, que en esta temporada de galardones logró el Oscar, el Globo de Oro y el Bafta a la mejor película animada gracias a su mágica versión del relato italiano “Pinocho”.

Es esta edición de los Oscar, la película hecha con la técnica de “stop-motion”, superó a favoritas como “El gato con botas: El último deseo”, Marcel the Shell with Shoes On y Turning Red, de Pixar definiéndose como la Mejor Película Animada.

Visiblemente emocionado, Del Toro le dedicó este tercer Oscar en su carrera, a sus padres que “ya no están”.

“La animación es cine. La animación no es un género. La animación está lista para ser llevada a la próxima etapa. Mantengan la animación en el debate”, enfatizó.

Hace pocas semanas, el cineasta mexicano se expresó en términos similares al recoger el premio de la Academia británica.

“Quiero agradecer a la Academia Británica no sólo por este honor, sino por permitir que nuestra película animada participe en categorías en las que normalmente no están permitidas. Creo que la animación no es género para niños, es medio para el arte, es un medio para el cine”.

Cuando le tocó recoger el Globo de Oro, remarcó que había sido un gran año para el cine de todos los tamaños.

“Un año de grandes cambios, de películas ambiciosas y de películas íntimas, y por lo tanto ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine”.