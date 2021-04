Horóscopos

ARIES (21 mar.-20 abr.) No le conviene dejarse llevar por el afán de hacerlo todo usted; controlar todo puede llevarlo al estrés y no es lo más inteligente que puede hacer. Hoy toca soltar amarras y delegar en los demás, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Ha conseguido cerrar un asunto legal que le traía un poco de cabeza, pero ahora ya la tranquilidad de haber hecho lo que cree es justo, le hará recuperar mucha tranquilidad en este aspecto.

TAURO (21 abr.-20 may.) Le asaltarán algunas dudas en cuanto a sus expectativas profesionales en especial si es joven, pero se van a resolver si hace caso a su corazón y menos a su parte intelectual. Hay salidas que ahora mismo no ve, pero compartir esto con sus amigos o amigas, le aclarará las ideas. No se deje llevar por lo negativo ni piense que todos están contra usted, porque no es cierto. Simplemente, las cosas han cambiado y ahora quizá ya no sea el centro de todo como antes.

GÉMINIS (21 may.-21 jun.) Algo que le gusta mucho, como la música o un libro o una película, le puede hoy reconfortar en muchos sentidos y más si tiene un día de esos de bajón, en el que no le apetece hacer nada especial. Tampoco se fuerce a ello, no es necesario estar siempre haciendo cosas. Escucha o lee algo que reconforta mucho, que le hará pensar y que desarrollará su mente hacia un terreno emocional o espiritual que antes no había descubierto.

CÁNCER (22 jun.-22 jul.) Hay posibilidades de que le encarguen pequeños trabajos que hará a ratos perdidos, pero que van a ser muy importantes para ahorrar algo, un dinero que después le va a venir muy bien y que le ayudará a solventar algo relacionado con los estudios. Hoy su optimismo sigue en pie y va a estar con la mente abierta para escuchar algo que le trae una información valiosa o grata. También se aleja una persona que le estaba aportando demasiada negatividad y quizá un mal hábito.

LEO (23 jul.-22 ago.) Atenderá un tema que ha dejado de hacer durante la semana por falta de tiempo y que hoy va a retomar con bastante interés. Es algo que le cuesta hacer, pero que en el fondo necesita para sentir que todo esta en orden. Va a disfrutar de un momento muy intenso con la familia o con un hijo que comparte con usted una noticia positiva o un avance en sus estudios y probablemente lo celebre en su compañía. Es algo que le hace revivir emociones que ya había olvidado

VIRGO (23 ago.-22 sept.) No cuente algo que de momento no le interesa que sepa nadie, ya que podrían formarse una idea equivocada de un hecho que es completamente natural. Es mejor, además, porque así no le será necesario mentir. Ya decidirá cuándo es oportuno hablar. Puede aparecer en su vida alguien que le haga sentir una atracción muy fuerte. Tendrá tentaciones de ceder a esta aventura, pero debe pensar realmente dónde se va a meter.

LIBRA (23 sept.-22 oct.) Lo doméstico que es un terreno que domina muy bien cuando se lo propone, incluso si se trata de hacer algo que no suele gustar a los demás, y más si comparte vivienda o convive en pareja. Se sentirá bastante feliz en ese entorno, sin complicarse la vida. Ese favor que le ha hecho a alguien hace relativamente poco, le llega devuelto con creces y lo mejor que puede hacer es aceptarlo y dar las gracias por la oportunidad que tiene, sin negarse a que esa corriente de generosidad entre en su vida.

ESCORPIÓN (23 oct.-21 nov.) No se dejará hoy llevar por ningún asunto triste y si lo hay va a ser capaz de esbozar una cierta sonrisa o de sentir esperanza hacia el futuro. Tiene mucho que hacer y se vuelca en todo con entusiasmo y mucha alegría. Lo que comparte se compensa mucho. La pasión le puede poner en un aprieto, así que procure no pensar atropelladamente y marcarse una estrategia si se quiere acercar a una persona que le interesa.

SAGITARIO (22 nov.-21 dic.) Puede que no esté de acuerdo en cómo gestiona un asunto su pareja y eso puede provocar alguna clase de distanciamiento o disgusto. Pero tendrá que ser flexible y dejar que lo haga a su aire sin reprocharle nada, al menos de momento. No sería mala idea que aprovechase unas cuantas horas para un trabajo o un estudio que necesita un pequeño empujón. Si no tiene suficiente información o necesita ayuda, busque en Internet, porque le puede ser muy útil lo que encuentre.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 ene.) Hoy es un día para que esté pendiente de su estado físico. No es que sea malo, pero conviene que haga una revisión a fondo de sus métodos para mantenerse en forma, porque quizá deba cambiar alguno de ellos. Procure relajarse y dormir más. Puede surgir una reunión, probablemente a través de la tecnología, que le proporcionará el placer de la conversación y el afecto de los que le rodean.

ACUARIO (21 ene.-19 feb.) Reconocerá a alguien de confianza que no es hoy su mejor día, pero esa confesión va a servir, paradójicamente, para que se sienta mucho mejor y que una sonrisa empiece a salir en su cara. Esa persona le hará reír y volver a confiar en usted. Debe asumir que es hora de olvidarse de algunas frivolidades y centrarte más en las cosas importantes de su vida. A veces tienes un talante ensoñador que se lleva mal con tu otra realidad y cuanto antes aclare esto en su interior, mejor le irá.