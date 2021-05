HORÓSCOPOS VIER 7 MAYO

TAURO (21 abr.-20 may.) Si de verdad deseas prosperar en tu trabajo y alcanzar la meta que te has propuesto, necesitas ampliar conocimientos, ponerte al día sobre las últimas técnicas y novedades. Esto requiere tiempo y esfuerzo a diario, pero es el camino para progresar. El tuyo y el de todo el mundo. Es probable que hoy des por casualidad con información sobre unos cursos o talleres.

GÉMINIS (21 may.-21 jun.) Hoy, Géminis, las cosas te funcionarán mejor si las dejas fluir. No es un buen día para grandes cambios ni tampoco para tomar decisiones arriesgadas. Opta por las cosas seguras que tienes a mano y en este momento te irá mejor. Esto es especialmente importante en el terreno laboral. Si te llega una oferta de trabajo, es más que probable que ahora no te convenga aceptarla y dejar tu empleo actual.

CÁNCER (22 jun.-22 jul.) No te dejes arrastrar hoy por otras personas hacia donde no quieres ir. Sé tú mismo a diario y decide el rumbo que quieres tomar. Si te equivocas siempre estarás a tiempo de corregir los errores. Tienes la posibilidad de elegir la vida que quieres llevar y te has de hacer responsable de ello. Eres muy capaz de acertar de lleno en el camino que elijas.

LEO (23 jul.-22 ago.) Deja de soñar a diario con cosas que en estos momentos no puedes conseguir, porque esto te pone de mal humor y no ganas nada con ello. Baja de la nube y piensa en serio qué necesitas en estos momentos para que tu trabajo y tu vida en general funcionen mejor. Hoy es un día muy bueno si estás en una relación de pareja. Puede que últimamente no hayas demostrado lo que sientes por esta persona que comparte tu vida.

VIRGO (23 ago.-22 sept.) Estás como ausente y por eso dejas a diario que otros decidan por ti. Además tampoco prestas mucha atención a las cosas que te dicen personas que te aprecian. Esto tiene especial relevancia en el trabajo. Empieza desde hoy mismo a esforzarte más, como hacías un tiempo atrás. Ya sabes que te dio muy buenos resultados. En cambio, en tu relación de pareja parece que estás muy activo tomando decisiones en tu nombre y en el de tu amor.

LIBRA (23 sept.-22 oct.) Llevas un tiempo sin prestar atención a lo que te dicta tu voz interior a diario y esto es la causa de los momentos difíciles que han llegado y que podrías haber evitado. A partir de hoy agudiza tu intuición, que te dará las claves para decidir a diario en la forma acertada y te devolverá la capacidad de “oler” las situaciones y personas que te perjudican.

ESCORPIÓN (23 oct.-21 nov.) Estás hoy en un momento crucial de tu vida. Has de tomar una decisión que puede cambiar tu futuro. Asegúrate bien de lo que quieres hacer, libérate de los miedos, piénsalo detenidamente a diario y decide en consecuencia. Siempre hay aspectos que tal vez no sean ideales, pero siempre puedes modificar tus ideas iniciales a medida que avances por este camino.

SAGITARIO (22 nov.-21 dic.) Ya es hora de que te dejes de tonterías y empieces a actuar desde hoy mismo para realizar todo aquello que deseas en la vida. Estás quejándote a diario porque crees que has entrado en una fase rutinaria y eso se debe a que no sabes ver las oportunidades que te van llegando y que pondrían más optimismo y dinámica a tu existencia. Hoy mismo puede llegarte una de estas opciones de la mano de alguien que quieres mucho.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 ene.) Estás demasiado obsesionado con las cosas que todavía no has podido conseguir. Tal vez no ha llegado el momento. Preocuparte y sufrir por ello es inútil. Lo que tienes que hacer hoy es concentrarte en las cosas importantes que tienes en el presente. Es la mejor forma de progresar a diario. Es posible que también andes alterado por un problema al que no encuentras solución.

ACUARIO (21 ene.-19 feb.) Es posible que en estos momentos te encuentres inmerso en una etapa de aprendizaje, siguiendo unos cursos de perfeccionamiento o algunas otras clases con vistas a una futura promoción en tu empresa. Es el momento de poner el trabajo por delante de la diversión a diario. Si hoy te llaman los amigos para salir, diles que no. No sigas ahora un ritmo de vida que no te conviene.

PISCIS (20 feb.-20 mar.) Hoy tendrías que prestar más atención a las señales que te envía el Universo para que dirijas tus pasos por el camino apropiado. No es que las estés ignorando, es que directamente no las detectas. Agudiza tus cinco sentidos a diario porque puedes darte cuenta perfectamente de estos mensajes intangibles. Las cosas te irán mejor. Si hoy tienes algún problema, no fuerces la situación para que se resuelva.