Este cambio de estilo musical ha desatado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes han estado acostumbrados a su música regional. A pesar de las reacciones mixtas, muchos seguidores han elogiado a Peso Pluma por su valentía para experimentar con nuevos géneros.

Luego de que se estrenara la canción, usuarios de las redes sociales rápidamente comenzaron a reaccionar, pues es algo nuevo el ver a Peso Pluma cantar pop.

Cabe destacar a solo un día de haber sido lanzado el tema ‘Igual que un ángel’ está por alcanzar el millón y medio de vistas en YouTube. Esta es la primera vez que ambos artistas tienen una colaboración juntos.

Muchas fueron las reacciones que se pueden apreciar en los comentarios por parte de los fans del exponente de corridos tumbados, algunos de ellos sorprendidos por esta colaboración en donde se ve al Doble P incursionando en el género del Pop.

“Peso Pluma es un artista muy versátil, me da gusto verlo hacer este tipo de colaboraciones. Esos que critican su voz, sepan que el tipo es afinado y tiene mucho carisma. Bien por él y el equipo de Kali Uchis, son unos grosos y esa atmósfera setentera”, “No soy fan de Peso Pluma ni de sus canciones pero esta me dejó boquiabierta, me encantó”, “Wow!! Me encanto que Peso Pluma mostró ese lado dulce”, son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo el video.