Honrar el legado de Liera

El director Lázaro Fernando Rodríguez dijo estar muy feliz porque considera que es un reconocimiento a su trayectoria teatral de más de 40 años de manera ininterrumpida.

“Cuando uno está trabajando no piensa en los premios ni reconocimientos, sino en el resultado que va a tener tu trabajo artístico, claro que si por añadidura vienen estos premios bienvenido sea”.

Ingresar al Sistema Nacional de Creadores, aseguró, es lo máximo a lo que puede aspirar un artista.

“Yo me siento muy contento y a la vez satisfecho por este logro porque creo que es por el trabajo realizado, también gracias al apoyo que te tenido de mis compañeros con los que he trabajado desde los inicios, a finales de los 80, cuando fundamos el Tatuas, mis compañeros y mis maestros”.

Su proyecto, compartió, consiste en montar 5 obras de teatro del dramaturgo sinaloense Óscar Liera: El camino de los locos, El gordo, Las Ubarri y El jinete de la Divina Providencia y Los negros pájaros de adiós.

“Es un trabajo muy complejo, pero le tenemos mucha fe y mucho interés porque se trata de nuestro dramaturgo Liera que generó un movimiento del que somos parte, fundó el Tatuas que es parte importante del quehacer teatral en Sinaloa, ahora nosotros como Sabaiba teatro, de manera individual”, agregó.

“Estoy que no me la creo, porque te diré que me cayó de sorpresa, no tengo palabras para expresar lo emocionado que estoy, ni me acordaba de esta convocatoria, hasta que comentó Fito en un grupo de whatsapp felicitándome”,

Este es un compromiso artístico por hacer las cosas bien y moral porque la idea es generar interés por la figura de Liera entre las nuevas generaciones de actores.

“Que conozcan lo importante que fue, es y será Liera, como uno de los mejores dramaturgos, para muchos el mejor dramaturgo mexicano, sus obras lo comprueban”.

El también actor recordó que en este proyecto fue importante la participación del actor y promotor de cine Ramón Mimiaga, recientemente fallecido, porque él iba a ser el productor de las obras, y fue quien gestionó con Adelina Cabanillas, la hermana de Óscar Liera, los derechos para los montajes.

“Esto es también un homenaje y reconocimiento a Mimiaga, porque pocos días antes de su muerte estuvimos hablando mucho de este proyecto, él es parte de esto y le agradezco que haya realizado toda esta gestión para que se pudiera hacer este gran proyecto”.