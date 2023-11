Antes de alistarse, Suga terminó una gira mundial con su disco Agust D, y Jin y J-Hope lanzaron Astronaut y Jack in the Box, respectivamente.

Actualmente, Disney tiene en su catálogo dos documentales de BTS, J-Hope in the box, Suga Road to D-Day, y el concierto BTS: Permision to Dance On Stage LA.

En Netflix está el documental Bring The Soul, que se produjo en 2019, y Amazon Prime tiene el concierto Yet to Come, que ofrecieron en Busan, en 2022, antes de iniciar el servicio militar; así como el reality La Cocina de Jinny, donde aparece V, y que fue grabado este año en el pueblo mágico de Bacalar, Quintana Roo, México.

