Charly García, el músico de 71 años fue internado este sábado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la ciudad de Buenos Aires, adonde había ido a realizarse unos chequeos.

De acuerdo con Teleshow, el artista llegó a la guardia y los médicos decidieron dejarlo en el nosocomio hasta poder evaluar los resultados de los estudios, señalaron fuentes ligadas a la compañía discográfica Sony.

Las primeras versiones sobre la salud del músico las dio en horas de la mañana Ángeles Balbiani en Vivo el Sábado, por A24.

“Hoy fue Charly a hacerse unos estudios de rutina. La realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que lo acompaña a todos lados. Y, una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Y están a la espera de los resultados”, comentó la periodista, según infobae.com.

“La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”.

Balbiani señaló que todavía no había un diagnóstico certero sobre el motivo de la internación y que, recién con el correr de las horas, se iba a saber si el músico iba a poder recibir el alta o no. Pero dejó en claro que los doctores optaron por realizarle todos los estudios previstos para los próximos días antes de decidir si hospitalizarlo o no.