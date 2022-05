$!Invertirá cineasta libanés en Mazatlán, asegura el Alcalde

”En lo personal no tengo información sobre la vida personal del Zurdo, él cineasta que se llama Elie Samaha, de origen libanés, ha hecho múltiples películas y hoy llega a Mazatlán, porque también es muy amigo del Zurdo, viene motivado por el triunfo que obtuvo el Zurdo en Los Ángeles, y viene por menos de un día, porque es una persona muy ocupada, con muchos compromisos agendados”, dijo.

“En el transcurso de las horas que pudimos atenderlo, nos decía cosas que nos halagan y nos deben de halagar a todos los mazatlecos: ‘está es una ciudad increíblemente bella, me sorprendente lo limpio, me sorprende lo iluminado, y lo seguro que es, me sorprende esos lugares tan bonitos que tienen, pero sobre todo me sorprende su gente’, y conforme fue conociendo el Centro Histórico, Teatro Ángela Peralta, Casa El Marino, el Fuerte 31 de marzo, y muchas cosas que tenemos en Mazatlán, dijo que de hoy en adelante va a venir a hacer películas aquí, voy a invertir aquí”.

La serie de la vida del Zurdo aseguró no es una mala idea, y podría ser concretada. Entre los artista de Hollywood que mencionó el Alcalde que pudierán venir al puerto figuraron los nombres de Johnny Depp y Sylvestre Stallone.

El cineasta llegó hasta ya culminada la conferencia, pero por la mañana, el Alcalde Químico Luis Guillermo Benítez y el director del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado, le dieron la bienvenida a Elie Samaha con un recorrido por las áreas culturales del puerto y le informaron sobre la historia que envuelven.