“Ha sido un año y medio de mucho aprendizaje, he crecido mucho como artista, como persona, sobre todo en mi seguridad, y luego en lo creativo, con la idea de darles cosas nuevas, atractivas a mi público, y así conectar con ellos, y me siento contento porque creo he avanzado mucho en este tema, y vamos por buen camino”.

Además de la música, Momorán también se ha preparado dentro del teatro musical, sí como en la danza, complementando así su preparación como artista, sumando otros aprendizajes, abriéndose camino en esta carrera, en la cual ha experimentado altas y bajas, pero satisfecho en lo que ha logrado hasta este momento de su vida en la música.

“Yo con mi música le canto al amor, a la libertad, al respeto por los demás, siempre resaltando el ser uno mismo, y no regirnos tantos por las normas, y creo que aunque tengamos referencias o personas las que admiremos, siempre será importante ser tú mismo, sin caretas, y no caer en una copia, y a mí me gusta ser original en todo lo que soy y hago”.

Momorán subrayó que su objetivo en la música es dejar en su público un legado musical, que disfruten su música y la hagan suya, una música que invite a la libertad, a quitar etiquetas, ser mejores personas, y aceptar a los demás como son sin prototipos ni etiquetas.

Sus redes sociales

Facebook: Momorán

Instagram: momoran.uz

YouTube: Momorán