Para finalizar su publicación, Martín aseguró que todo lo vivido valió la pena, pues “estuvo muy cool”, lo que vieron en el fondo del mar, además de que compartieron en familia con todo y su mamá.

¿Qué hace Martín Fuentes?

Cabe mencionar que el esposo de Bracamontes es piloto de carreras y siempre ha dejado en claro su pasión por los deportes extremos en los que la mayoría de las veces ha salido lastimado o ha preocupado de más a su esposa, pero es algo que al parecer seguirá haciendo.

Viaje de Jacky Bracamontes dividió opiniones en redes sociales

Luego de que compartieran su experiencia en el submarino como familia, los internautas no dudaron en criticar a la pareja por atreverse a presumir la actividad, además de arriesgar a sus hijas por un capricho de ellos.

“Arriesgaron a sus hijas todo por un berrinche del señor”, “Ni loca haría eso con mis hijas, y menos después de lo que acaba de pasar”, “Los ricos se buscan sus tragedias”, “bueno no les importó lo que pasó el otro día”, comentaron.

Sin embargo, también hubo quienes los defendieron, pues aseguraron que solo se trataba de unas vacaciones y nada que los pusiera en peligro.

“La gente definitivamente no sabe cuánto es de profundidad”, “señores, esto es un submarino, no un sumergible experimental como que sí usaron para bajar al Titanic”, “el que no disfruta no vive”, “muy bien vivir la experiencia”.